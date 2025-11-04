Corteva affiche une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corteva CTVA.N a affiché une perte moins importante que prévu pour le troisième trimestre mardi, la société d'agrochimie ayant bénéficié de ventes importantes sur l'ensemble de ses segments.

La société basée à Indianapolis, qui a annoncé le mois dernier son intention de séparer ses activités de semences et de pesticides, a enregistré une perte ajustée de 23 cents par action au cours de la période. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 53 cents, selon les données compilées par LSEG.