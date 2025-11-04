 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Corteva affiche une perte moins importante que prévu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corteva CTVA.N a affiché une perte moins importante que prévu pour le troisième trimestre mardi, la société d'agrochimie ayant bénéficié de ventes importantes sur l'ensemble de ses segments.

La société basée à Indianapolis, qui a annoncé le mois dernier son intention de séparer ses activités de semences et de pesticides, a enregistré une perte ajustée de 23 cents par action au cours de la période. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 53 cents, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CORTEVA
62,490 USD NYSE +1,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank