CORRIGÉ - MISE À JOUR N° 6-Le pétrole recule face aux indices concernant la politique de la Fed et aux rumeurs d'un accord sur le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Au deuxième point, veuillez lire « hausse des taux » au lieu de « baisse des taux ».)

* Les indices de référence Brent et WTI s'orientent vers des baisses hebdomadaires

* Le président de la Fed laisse entendre qu'une hausse des taux pourrait intervenir plus tard dans l'année

* Les États-Unis travaillent sur un accord à long terme pour s'assurer des réserves de brut vénézuélien, selon certaines sources

par Erwin Seba

Les cours du pétrole ont baissé vendredi, s'orientant vers une baisse hebdomadaire, les opérateurs évaluant les indices concernant la politique de lutte contre l'inflation de la Réserve fédérale américaine et les rumeurs d'un éventuel accord sur le transit maritime par le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 38 cents, soit 0,42 %, à 89,32 dollars le baril à 10 h 54 CDT (16 h 54 GMT). Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont perdu 36 cents, soit 0,43 %, à 83,17 dollars.

Les deux indices de référence s’apprêtaient à terminer la semaine en baisse, le Brent reculant d’environ 5,38 % et le WTI de 4,47 %.

Suite aux déclarations du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, laissant entrevoir une éventuelle hausse des taux d’intérêt dans le courant de l’année afin de freiner l’inflation, les cours du pétrole ont encore baissé, a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group.

« Les marchés mondiaux des produits semblent se renforcer face aux nouvelles frappes ukrainiennes sur les raffineries russes », a déclaré M. Flynn. « Mais il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles un accord pourrait être conclu ce week-end pour rouvrir le détroit d’Ormuz. »

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a achevé vendredi son sixième mois. Traders surveillaient l’augmentation des flux de pétrole transitant par le détroit, par lequel transitaient 20 % de la production mondiale de pétrole avant le début de la guerre.

« Le marché a été surpris par ces flux supplémentaires, par le corridor maritime Iran-Oman et par les déclarations américaines concernant le déminage », a déclaré Janiv Shah, analyste chez Rystad. « La baisse hebdomadaire s’expliquerait probablement par le volume disponible pouvant sortir du détroit et par le rythme de montée en puissance des flux. Cela permettrait aux raffineurs asiatiques de s’approvisionner et de consommer », a-t-il ajouté. Cette semaine, les États-Unis ont annoncé ce qu’ils ont qualifié d’« les sanctions les plus sévères de l’histoire » à l’encontre de l’Iran. Téhéran a qualifié ces sanctions d’« acte inhumain et hostile » qui avait perdu toute efficacité.

Les médiateurs redoublent d’efforts pour obtenir la réouverture du détroit d’Ormuz. Téhéran a accepté de dresser une liste de conditions pour rétablir un trafic normal après qu’un émissaire qatari eut exhorté les Iraniens à respecter la liberté de navigation.

LE TRAFIC DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ RESTE IRRÉGULIER

La reprise timide des flux pétroliers à travers le détroit, par lequel transitaient 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole avant la guerre, est restée irrégulière. Sept navires de transport de matières premières ont transité jeudi, contre 17 la veille et un chiffre inférieur à la moyenne sur 10 jours, qui est de 15, selon des données maritimes préliminaires publiées vendredi. Le détroit de Bab el-Mandeb, autre goulet d’étranglement maritime majeur, a vu passer 17 navires de transport de matières premières, dont six à l’entrée et 11 à la sortie. Jeudi, Goldman Sachs a estimé que le total des exportations récentes du Golfe se situait entre 15 et 16 millions de barils par jour, soit 7 à 8 millions de barils par jour de moins qu’avant la guerre, mais 5 à 6 millions de plus que le niveau le plus bas atteint en mars. « Les répercussions sur la composition de l’OPEP , l’impact sur la demande chinoise et la possibilité de résoudre les problèmes de raffinage à l’échelle mondiale sont étroitement liées à ce parcours semé d’embûches qu’est la guerre », a déclaré John Evans, analyste chez PVM Oil Futures.

TRUMP ENVISAGE UN ACCORD AVEC LE VENEZUELA Des responsables de l’administration Trump travaillent sur un accord visant à garantir un accès à long terme à une partie des réserves de brut du Venezuela, ont indiqué jeudi des sources proches des négociations. Cette initiative pourrait à terme faire baisser le coût des importations de pétrole.

Le Venezuela envisage également de quitter l’OPEP, a rapporté Bloomberg. Par ailleurs, les tensions géopolitiques se sont intensifiées après que Moscou a averti qu’elle pourrait frapper des cibles militaires britanniques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine en réponse aux attaques de Kyiv sur le territoire russe à l’aide de missiles de croisière à longue portée fournis par le Royaume-Uni. Donald Trump a toutefois déclaré que le président russe Vladimir Poutine n’attaquerait pas un pays membre de l’OTAN, et il a minimisé les informations parues dans les médias selon lesquelles le directeur de la CIA, John Ratcliffe, aurait mis en garde cette semaine les responsables russes contre une telle attaque. La Grande-Bretagne est un membre fondateur de l’OTAN.

L’armée ukrainienne a frappé une raffinerie de pétrole russe dans la région de Iaroslavl pendant la nuit, a indiqué l’état-major ukrainien.