CORRIGÉ-MISE À JOUR 1-Elliott se prépare à la cotation de Barnes & Noble et de Waterstones, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le paragraphe 1 pour indiquer "listing" et non "listings")

Le fonds spéculatif Elliott Management se prépare à l'introduction en bourse des librairies Barnes & Noble et Waterstones, qui devrait avoir lieu l'année prochaine à Londres ou à New York, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Elliott pourrait nommer des banques d'investissement au début de l'année 2026, selon le rapport, ajoutant que Londres sera probablement préférée à New York comme lieu de cotation , car les entreprises génèrent des revenus réguliers qui pourraient intéresser les investisseurs britanniques à la recherche de rendements fiables.

Aucune décision définitive n'a été prise et les plans peuvent encore changer, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Elliott Management, Barnes & Noble et Waterstones n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Elliott a acheté la chaîne de librairies britannique Waterstones en 2018 et, un an plus tard, a acquis Barnes & Noble dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 683 millions de dollars.

Barnes & Noble exploite environ 600 librairies à travers les États-Unis, tandis que Waterstones compte plus de 290 établissements au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, selon les sites Web des entreprises.