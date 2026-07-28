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CORRIGÉ-La raffinerie de pétrole Al-Zour, au Koweït, a été partiellement fermée le 18 juillet à la suite d'une coupure d'électricité, selon une note de l'IIR consultée par Reuters
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 14:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la raison de l'arrêt dans le titre) par Enes Tunagur

La société publique Kuwait Integrated Petroleum Industries Company a arrêté le 18 juillet une partie de sa raffinerie d'Al-Zour, d'une capacité de 615 000 barils par jour, en raison d'une coupure d'électricité, selon une note du cabinet de conseil IIR consultée par Reuters.

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