CORRIGÉ-Données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du texte afin de préciser que le lien renvoie aux données relatives aux demandes d'allocations chômage)

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Pour consulter le rapport du ministère américain du Travail sur les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États, voir:

https://www.dol.gov/ui/data.pdf

(Rédaction de Washington)