Correctif : Transgene est financée jusqu'à la fin décembre 2026

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans le titre de notre dernière dépêche sur Transgene, qui est financée jusqu'à la fin décembre 2026. Transgene a vu ses produits opérationnels progresser de 36,4 %, à 4,579 millions d’euros, sur les six premiers mois de l’année. Cette amélioration est due à une hausse du Crédit Impôt Recherche, mais aussi à l’augmentation des revenus de collaboration de Recherche & Développement.

La société biopharmaceutique a indiqué disposer des ressources nécessaires pour se financer jusqu'à la fin décembre 2026, ce qui devrait lui permettre d'atteindre des étapes importantes de développement et de communiquer des résultats clés sur son produit phare, TG4050.

En outre, Transgene a vu sa perte nette se creuser en passant de 16,485 à 19,295 millions d'euros au premier semestre.

