Coronavirus-Un premier décès signalé en Tunisie

TUNIS, 19 mars (Reuters) - Un premier décès dû au coronavirus est survenu en Tunisie, a annoncé jeudi à Reuters un responsable du ministère de la Santé. Trente-neuf contaminations ont jusqu'ici été signalées à l'échelle nationale. Les mosquées, les cafés et les marchés ont été fermés, tout comme les frontières terrestres et maritimes, et les vols internationaux suspendus pour contenir la propagation du virus. (Tarek Amara, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

