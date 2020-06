Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Russie-Les mesures de confinement assouplies à Moscou Reuters • 01/06/2020 à 05:25









MOSCOU, 1er juin (Reuters) - Les habitants de Moscou sont autorisés à compter de ce lundi à quitter leur domicile pour effectuer une balade, pour la première fois depuis neuf semaines, dans le cadre d'un assouplissement graduel des restrictions destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus, alors que le nombre de nouveaux cas a décliné dans le capitale russe. Certains commerces de la ville de plus de 12 millions d'habitants, contraints à fermer leurs portes fin mars du fait de la crise sanitaire, sont autorisés à rouvrir. Sont notamment concernés les centres commerciaux, concessionnaires, librairies et laveries. Les habitants pourront sortir de chez eux trois fois par semaine, à des moments précis, en fonction de leur lieu de résidence. Les activités sportives en extérieur sont de nouveau autorisées, de 05h00 à 09h00 du matin, ont indiqué les autorités. Si Moscou a enregistré 2.595 nouveaux cas de contamination au coronavirus dimanche, il s'agit d'un nombre en net déclin alors que plus de 6.000 cas étaient auparavant confirmés quotidiennement. (Tom Balmforth; version française Jean Terzian)

