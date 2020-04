Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Partenariat AstraZeneca/Université d'Oxford sur un vaccin Reuters • 30/04/2020 à 14:11









30 avril (Reuters) - Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca AZN.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord concernant un candidat vaccin développé par l'université d'Oxford pour prévenir le COVID-19, la maladie qui se manifeste chez certaines personnes contaminées par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Selon les termes de cet accord, AstraZeneca serait responsable du développement, de la production et de la commercialisation à travers le monde de ce candidat vaccin mis au point par des chercheurs de deux centres de l'université d'Oxford, l'Institut Jenner et le Groupe vaccins d'Oxford, et désigné pour l'instant par le nom ChAdOx1 nCoV-19. Cette annonce a soutenu le titre Astrazeneca, qui s'adjugeait près de 3% en début d'après-midi, surperformant son concurrent GSK GSK.L , dont l'action restait inchangée dans un marché londonien .FTSE en baisse d'environ 1,2%. "En unissant nos forces, nous espérons pouvoir accélérer la mondialisation d'un vaccin permettant de combattre le virus et de protéger la population de la pandémie la plus mortelle d'une génération", a déclaré Pascal Soriot, PDG du laboratoire, cité dans un communiqué. La vice-doyenne de l'université d'Oxford, la professeure Louise Richardson, a quant à elle dit que si les chercheurs de son université parvenaient à développer un vaccin efficace, "ce partenariat avec AstraZeneca garantirait que les Britanniques, mais aussi l'ensemble des populations à travers le monde, en particulier dans les pays pauvres ou en développement, pourraient être protégés de ce terrible virus aussi rapidement que possible." Ce vaccin recombinant, utilise comme vecteur un virus atténué provoquant normalement des rhumes sans gravité chez l'homme, modifié avec un fragment de génome du nouveau coronavirus pour qu'il produise une protéine de l'enveloppe virale du SARS-CoV-2 et prépare ainsi l'organisme à répondre à une contamination ultérieure par ce coronavirus. Ce vaccin potentiel a déjà été administré à 320 volontaires sains depuis le lancement d'un essai clinique la semaine dernière dans cinq centres en Angleterre et jusqu'ici semble "sûr et bien toléré", en dépit de quelques effets secondaires temporaires comparables à ceux observés généralement après une vaccination, est-il expliqué dans le communiqué. Le laboratoire, basé à Cambridge, n'a pas donné d'indication sur le calendrier de lancement éventuel de la production de ce candidat-vaccin mais Pascal Soriot a précisé au Financial Times que l'objectif du partenariat était de produire 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année, avec une priorité au Royaume-Uni pour la distribution. AstraZeneca teste aussi actuellement deux traitements potentiels pour la prise en charge des patients souffrant de COVID-19. Alors qu'aucun vaccin ni traitement n'est encore disponible pour lutter contre une pandémie ayant à ce jour causé plus de 215.000 morts à travers le monde, une centaine de candidats vaccins sont actuellement en cours de développement mais seule une poignée d'entre eux en sont au stade des essais cliniques chez l'homme. D'autres candidats vaccins sont également testés par notamment par les laboratoires britannique GSK et français Sanofi SASY.PA , ainsi que par Pfizer PFE.N , Moderna MRNA.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Novavax NVAX.O . (Pushkala Aripaka, version française Myriam Rivet,)

