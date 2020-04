Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les règles de quarantaine vont être assouplies à Pékin Reuters • 29/04/2020 à 11:15









PEKIN, 29 avril (Reuters) - La ville de Pékin a annoncé mercredi qu'elle allait assouplir, à partir de jeudi, les mesures prises pour contrer l'épidémie de coronavirus, notamment en mettant fin au placement en quarantaine des personnes en provenance de régions faiblement touchées par le virus. Cette annonce survient le même jour qu'une autre annonce, celle par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle de la tenue le 22 mai prochain de la session annuelle du Parlement chinois, à Pékin, session initialement prévue pour début mars. Apparu en décembre dans le centre du pays avant de se propager dans plus de 200 pays dans le monde, l'épidémie de coronavirus a contaminé près de 83.000 personnes en Chine et fait plus de 4.600 morts, selon les chiffres officiels qui font état d'un bilan en forte baisse depuis le pic du mois de février. (Judy Hua et Huizhong Wu, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

