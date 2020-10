Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La porte-parole de la Maison blanche atteinte à son tour Reuters • 05/10/2020 à 18:05









WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - La porte-parole de la Maison blanche Kayleigh McEnany a annoncé lundi avoir contracté le coronavirus et s'être mise en quarantaine, tout en précisant que l'unité médicale de la présidence ne considérait aucun représentant de la presse comme cas-contact. "De plus, je n'ai pas eu connaissance du diagnostic de Hope Hicks avant le point de presse de jeudi à la Maison Blanche", dit-elle dans un communiqué, évoquant la conseillère de Donald Trump dont la positivité a été révélée ce jour-là, quelques heures avant celle du président. (Lisa Lambert et Timothy Ahmann, version française Jean-Philippe Lefief)

