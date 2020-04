Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La BCE estime les besoins de la zone euro à €1.500 mds-sources Reuters • 08/04/2020 à 09:54









BRUXELLES, 8 avril (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a informé les ministres des Finances de la zone euro que les Etats-membres pourraient avoir besoin de 1.500 milliards d'euros pour résoudre la crise du coronavirus, a-t-on appris mercredi de sources officielles. Lors d'une visioconférence qui s'est achevée mercredi sans accord après 16 heures de discussions, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays du nord de l'Europe étaient prêts à approuver un plan européen d'une valeur de 500 milliards d'euros seulement, selon des responsables ayant assisté à la réunion. (Francesco Guarascio, version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

