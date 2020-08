Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Argentine et le Mexique vont produire un vaccin pour AstraZeneca Reuters • 13/08/2020 à 05:50









BUENOS AIRES, 13 août (Reuters) - L'Argentine et le Mexique vont produire le vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca AZN.L pour fournir la plus grande part de l'Amérique latine, a annoncé le président argentin Alberto Fernandez mercredi lors d'une réunion avec des responsables de la compagnie. Un accord signé entre la compagnie pharmaceutique britannique AstraZeneca et la compagnie de biotechnologie mAbxience comprend un transfert de la technologie nécessaire à la production de 150 millions de doses de vaccin pour fournir toute l'Amérique latine, à l'exception du Brésil, a ajouté le gouvernement argentin. "La production pour l'Amérique latine sera prise en charge par l'Argentine et le Mexique, ce qui permettra un accès rapide et efficace au vaccin pour tous les pays de la région", a déclaré Fernandez. Le président argentin a ajouté que ce contrat "donne à l'Argentine la possibilité d'avoir accès au vaccin quand elle en aura besoin et ce pour un prix raisonnable." L'Argentine a fait état d'un record journalier de nouveaux cas de contamination mercredi avec 7.663 nouvelles infections. Le Mexique a quant à lui enregistré près de 55.000 décès et près d'un demi-million de cas depuis le début de l'épidémie. (version française Camille Raynaud)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.94%