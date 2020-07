Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hausse record des décès quotidiens dans trois Etats américains Reuters • 14/07/2020 à 20:10









14 juillet (Reuters) - L'Alabama, la Floride et la Caroline du Nord ont fait état mardi d'une hausse record du nombre de décès quotidiens liés au coronavirus, alors que les Etats-Unis font face à une résurgence de l'épidémie qui a déjà obligé certains Etats à prendre de nouvelles mesures de confinement et à opter pour une rentrée scolaire en ligne. La Floride a fait état de 133 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte le nombre de morts dans cet État à plus de 4.500. La dernière hausse record s'était produite le 9 juillet avec 120 décès. L'Alabama a recensé une augmentation record de 40 décès et la Caroline du Nord de 35 décès, ce qui porte le bilan total de chaque État à plus de 1.100 morts imputés au virus. Le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour a commencé à augmenter il y a environ six semaines, en particulier dans les États du sud et de l'ouest comme l'Arizona, la Californie, la Floride et le Texas, qui avaient rapidement levé les mesures de restrictions mises en oeuvre au printemps pour contrôler la propagation du virus. Les nouveaux cas de coronavirus ont augmenté dans 46 des 50 États américains la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon une analyse de Reuters. Jusqu'à présent, en juillet, 28 États ont fait état d'une augmentation quotidienne record du nombre de nouveaux cas. DE PLUS EN PLUS D'ETATS OPTENT POUR L'ÉCOLE EN LIGNE Cette nouvelle flambée épidémique a poussé certaines autorités à opter pour l'école en ligne plutôt que pour un retour en classe lorsque l'année scolaire commencera dans quelques semaines. De Milwaukee, au Wisconsin, jusqu'au comté de Fort Bend, au Texas, des écoles ont rejoint mardi les deux districts scolaires les plus étendus de la Californie, ceux de Los Angeles et de San Diego, pour annoncer leurs plans visant à ne pas exposer les enseignants et les étudiants au contact étroit que le cadre de la classe impose. Cette décision met les districts mentionnés en conflit avec le président des Etats-Unis Donald Trump, qui a menacé de refuser des fonds fédéraux ou de retirer le statut d'exemption fiscale en cas de refus de rouvrir des classes. L'équipe de campagne électorale de Trump estime que la réouverture des classes, qui permettrait aux parents de retourner au travail, est un élément clé pour le redressement économique et donc pour les chances de réélection du président sortant lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Lundi, la Californie a instauré de nouvelles restrictions sanitaires pour les commerces, avec notamment la fermeture des bars et l'interdiction aux restaurants et musées de toute activité à l'intérieur. La Floride n'a pas pour l'instant annoncé de nouvelles mesures de restrictions et prévoit toujours de reprendre en août l'enseignement en personne. De son côté, l'État de New York prévoit de rouvrir ses écoles dans les zones où le taux d'infection quotidien par rapport aux tests effectués est inférieur à 5%. L'État a un taux d'infection moyen d'environ 1% depuis plusieurs semaines et est l'un des quatre seuls États où le nombre de cas a diminué la semaine dernière, selon une analyse de Reuters. La ville de New York, où la distanciation sociale et le port de masque sont largement pratiqués, a récemment signalé n'avoir enregistré aucun nouveau décès lié au coronavirus sur une période de 24 heures, pour la première fois depuis mars. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a ajouté mardi le Minnesota, le Nouveau-Mexique, l'Ohio et le Wisconsin à la liste des Etats en provenance desquels les voyageurs devront se soumettre à une "quatorzaine". Cette liste comprend désormais 22 Etats américains. (Lisa Shumaker, Maria Caspani et Gabriella Borter, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

