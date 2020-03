Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des lits sur le site du tournoi de tennis de l'US Open Reuters • 31/03/2020 à 05:24









NEW YORK, 31 mars (Reuters) - Une partie du complexe de tennis new-yorkais qui accueille chaque année le tournoi de l'US Open va être transformée en un hôpital provisoire avec 350 lits, a annoncé lundi la fédération américaine de tennis (USTA), alors que la flambée des cas de coronavirus à New York a provoqué une surcharge des hôpitaux. Le porte-parole de l'USTA, Chris Widmaier, a déclaré à Reuters que les travaux d'aménagement d'un bâtiment du site commenceraient mardi. "Nous sommes là pour aider (...) New York est notre maison, nous sommes tous ensemble dans cette lutte", a-t-il dit. L'agence new-yorkaise de gestion des secours (NYCEM) a informé lundi l'USTA de ses projets, après l'avoir au préalable prévenue que le complexe tennistique pourrait être utilisé comme lieu d'hébergement auxiliaire. Un porte-parole de la NYCEM, Omar Bourne, a indiqué que le site devrait probablement accueillir des patients n'ayant pas contracté le coronavirus. Cette annonce intervient alors qu'un bâtiment de la marine américaine reconverti en hôpital avec une capacité de 1.000 lits est arrivé lundi dans le port de New York et qu'un hôpital de campagne est en cours de construction dans Central Park. La propagation du coronavirus à travers le monde a provoqué l'annulation ou le report de nombreux événements sportifs, comme les Jeux olympiques de Tokyo - repoussés d'un an à l'été 2021 - ou le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui devrait avoir lieu durant l'automne. (Amy Tennery; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.