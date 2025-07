USA: l'action de WK Kellogg (céréales) s'envole face à un rachat possible par Ferrero

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'action du groupe américain WK Kellogg, né de la scission en 2023 du géant du petit-déjeuner Kellogg, s'envolait de près de 50% mercredi dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, à la suite d'informations de presse sur un possible rachat par l'Italien Ferrero.

Moins de cinq minutes après la fin de la séance boursière, le Wall Street Journal a publié sur son site internet un article affirmant que Ferrero était "proche de la finalisation d'une transaction d'environ trois milliards de dollars" pour racheter WK Kellogg (céréales Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All Bran).

Le quotidien financier précise que l'opération pourrait être finalisée "dès cette semaine" et que la proie du géant agroalimentaire italien - qui détient également les marques Nutella et Kinder - est valorisée 1,5 milliard de dollars en Bourse et affiche plus de 500 millions de dollars de dette.

"L'objectif de Ferrero est de grossir aux Etats-Unis par le biais d'acquisitions, après avoir déjà acheté les activités de confiserie américaines (du groupe suisse) Nestlé" pour 2,8 milliards de dollars en 2018, relève le journal.

Vers 21H00 GMT, le titre bondissait de 48,69%.

Sollicités par l'AFP, WK Kellogg et Ferrero n'ont pas répondu dans l'immédiat.

En juin 2021, le géant du petit-déjeuner Kellogg avait dévoilé son intention de se diviser en trois sociétés distinctes et indépendantes mais avait opté, au final, pour deux seulement: WK Kellogg (céréales) et Kellanova (snacks), qui naissent en octobre 2023.

Kellanova - chips Pringles, snacks de marque Kellogg's (Eggo, Nutrigain, Rice Krispies Treats...), Cheez-It, Carr's - fait actuellement l'objet d'une tentative de rachat par son compatriote Mars pour 36 milliards de dollars, annoncée en août 2024.

Ce dernier comptait sur une finalisation au premier semestre 2025 mais la Commission européenne, craignant des hausses de prix pour les consommateurs dans un contexte de forte inflation alimentaire, a ouvert une enquête le 25 juin.

"Nous prévoyons désormais que la transaction sera finalisée vers la fin de l'année 2025; toutefois, il est actuellement impossible de prédire avec certitude le calendrier exact", avait alors déclaré le groupe familial, arguant que l'opération offrirait "davantage de choix et d'innovation aux consommateurs".

La Commission a jusqu'au 31 octobre pour prendre une décision sur cette opération qui doit permettre à Mars (Twix, Snickers, M&M's mais aussi les aliments pour animaux Whiskas et Royal Canin) de se diversifier dans les snacks salés.