Cornell engage Mme Yates, ancienne responsable du ministère de la Justice, pour évaluer la gestion des plaintes pour viol

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par Karen Sloan

L'université Cornell a engagé une ancienne juriste de haut rang du ministère américain de la Justice pour mener une enquête interne sur la manière dont elle a traité les allégations d'une étudiante affirmant avoir été victime d'un viol collectif, une affaire qui a suscité une attention croissante et déclenché des manifestations étudiantes au sein de cette université de l'Ivy League.

Sally Yates, qui a occupé le poste de procureure générale adjointe des États-Unis de 2015 à 2017, mènera une enquête indépendante sur la manière dont Cornell prévient et traite les plaintes pour agression sexuelle, ont déclaré mardi des responsables de l’université.

L’enquête menée par Mme Yates, aujourd’hui associée au sein du cabinet d’avocats King & Spalding, comprendra un « examen détaillé » de la réponse apportée par Cornell aux allégations de l’étudiante, selon lesquelles elle aurait été agressée sexuellement par plusieurs hommes lors d’une fête organisée par une fraternité en octobre 2024.

L’étudiante, désignée sous le nom de Jane Doe dans la plainte qu’elle a déposée contre l’université de Cornell et sept membres de la fraternité, a déclaré que l’université d’Ithaca, dans l’État de New York, n’avait pas mené d’enquête adéquate ni sanctionné comme il se doit les membres de la fraternité impliqués.

D’autres étudiants de Cornell ont organisé lundi un rassemblement de masse pour exprimer leur solidarité avec Jane Doe et exiger que l’université prenne des mesures plus fermes contre les violences sexuelles sur le campus.

Une commission spéciale nouvellement créée au sein du conseil d’administration de l’université de Cornell a déclaré que Mme Yates disposerait d’une « totale indépendance » pour mener son enquête.

L'avocat de Jane Doe, Thomas Giuffra, n'a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire concernant l'enquête.

Mme Yates avait auparavant été engagée par la Fédération américaine de football pour enquêter sur des allégations d’abus sexuels et d’inconduite au sein de la Ligue nationale de football féminin .

« UN MOMENT DÉCISIF »

Le 3 octobre, le président de l’université de Cornell, Michael Kotlikoff, a qualifié l’affaire d’agression sexuelle présumée d’ de « moment décisif » et a déclaré que l’université « devait faire mieux ».

Dans sa plainte, déposée le mois dernier, Jane Doe a déclaré avoir été droguée et alcoolisée, puis agressée sexuellement par plusieurs membres de la section universitaire de la fraternité Chi Phi en octobre 2024, après avoir été rendue incapable de se défendre.

Elle avait signalé l’agression présumée à la police plusieurs semaines après les faits, ce qui avait donné lieu à une enquête interne de l’université et à une enquête des forces de l’ordre, mais le procureur local avait refusé d’engager des poursuites pénales.

L’université de Cornell, qui a défendu sa réaction à la plainte initiale, a fermé la section de Chi Phi et infligé toute une série de mesures disciplinaires aux membres de la fraternité impliqués, notamment des expulsions et d’autres sanctions.