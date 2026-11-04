CoreWeave poursuit sa chute alors que la Deutsche Bank et Citi révisent à la baisse leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la société de néocloud CoreWeave ( CRWV.O ) recule de 8 % à 49,40 dollars en pré-ouverture, après le raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** La Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 dollars à 125 dollars, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse d’environ 133 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 53,74 dollars

** La banque d'affaires Deutsche Bank estime que les besoins de financement de CoreWeave et la pérennité de la demande globale en infrastructures d'IA ont pesé sur le titre, mais elle considère que ces inquiétudes sont exagérées

** Citigroup abaisse son objectif de cours de 159 dollars à 128 dollars, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse d’environ 138 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 53,74 dollars

** La société de courtage Citigroup indique que CRWV devrait apporter davantage de précisions sur ses besoins de financement à moyen terme et sur ses projets visant à réduire l’intensité en capital

** L'action CRVW a chuté de plus de 50 % par rapport à son plus haut niveau d'août en raison des inquiétudes liées au financement de l'IA

** Sur 46 courtiers, 32 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 2 “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian s'établit à 130 dollars

** À la dernière clôture, le titre avait reculé d’environ 25 % depuis le début de l’année