CoreWeave lance une émission d'obligations convertibles de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia, a annoncé jeudi son intention de lever 3 milliards de dollars par le biais d'une émission d'obligations convertibles, soulignant ainsi les besoins de financement colossaux nécessaires au développement de l'infrastructure d'IA.

L'action de cette start-up spécialisée dans le « néocloud » a reculé de plus de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Depuis la dernière clôture, elle a progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les acheteurs initiaux de ces titres de dette pourront acquérir jusqu’à 500 millions de dollars supplémentaires. CoreWeave a indiqué qu’elle utiliserait une partie de ces fonds pour se prémunir contre la dilution et que le reste servirait à financer ses activités.

* La société a également lancé un programme de vente d’actions «at-the-market» portant sur un maximum de 35 millions d’actions, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 2,92 milliards de dollars au cours de clôture de mercredi, bien que la décision de vendre ou non des actions dépende des conditions du marché.

* Ce programme de vente « au marché », géré par la Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan et d’autres, s’inscrit dans les efforts de CoreWeave pour évoluer vers un profil de crédit de qualité « investment grade ».

* Au troisième trimestre, CoreWeave a indiqué avoir signé des contrats à court terme avec des clients pour une capacité de calcul à un prix d’environ 40 millions de dollars par mégawatt sur une base annualisée. La société a porté sa puissance sous contrat à environ 4,2 gigawatts, contre 3,7 GW à la fin du mois de juin.

* En août, la société a fait état d’un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, avant d’annoncer par la suite plus de 25 milliards de dollars d’engagements clients supplémentaires signés au début du troisième trimestre.