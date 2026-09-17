CoreWeave lance une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 3 milliards de dollars

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(Mise à jour des informations boursières au paragraphe 2)

CRWV.O , de CoreWeave, une société soutenue par Nvidia, a annoncé jeudi son intention de lever 3 milliards de dollars via une émission d’obligations convertibles, soulignant ainsi les besoins de financement considérables nécessaires au développement de l’infrastructure d’IA.

L'action de cette start-up spécialisée dans le « néocloud » a reculé de plus de 3 % en début de séance. Depuis la dernière clôture, elle a toutefois progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les acheteurs initiaux de cette dette pourront acquérir jusqu’à 500 millions de dollars supplémentaires. CoreWeave a indiqué qu’elle utiliserait une partie de ces fonds pour se prémunir contre la dilution et que le reste servirait à financer ses activités.

* La société a également lancé un programme de vente d’actions « at-the-market » portant sur un maximum de 35 millions d’actions, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 2,92 milliards de dollars au cours de clôture de mercredi, même si la décision de vendre ou non des actions dépendra des conditions du marché.

* Ce programme de vente « at-the-market », géré par Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan et d’autres, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par CoreWeave pour évoluer vers un profil de crédit de qualité « investment grade ».

* Au troisième trimestre, CoreWeave a indiqué avoir signé des contrats à court terme avec des clients pour une capacité de calcul à un prix d’environ 40 millions de dollars par mégawatt sur une base annualisée. La société a ainsi porté sa puissance sous contrat à environ 4,2 gigawatts, contre 3,7 GW à la fin du mois de juin.

* En août, la société a fait état d’un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, avant d’annoncer par la suite plus de 25 milliards de dollars d’engagements clients supplémentaires signés au début du troisième trimestre.