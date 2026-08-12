CoreWeave et Super Micro en hausse grâce aux signes d'un développement soutenu dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres, ajout de précisions aux paragraphes 2-3 et 7-8) par Akriti Shah

Les actions de CoreWeave CRWV.O et de Super Micro Computer SMCI.O ont grimpé mercredi après que les prévisions optimistes de ces deux entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont renforcé les attentes en matière de demande de capacité de calcul.

Le titre du fournisseur de néocloud CoreWeave a progressé de plus de 20 %, tandis que celui de son concurrent Nebius Group

NBIS.O a gagné 14 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel . Le titre du fabricant de serveurs Super Micro a quant à lui grimpé de plus de 16 %.

Si cette tendance se poursuit, CoreWeave est en passe d’ajouter environ 9 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, tandis que Super Micro pourrait gagner environ 3 milliards de dollars.

CoreWeave a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, de résultat d’exploitation ajusté et de dépenses d’investissement, la forte demande pour son infrastructure d’IA équipée de puces Nvidia ayant permis à l’entreprise d’obtenir de meilleures conditions tarifaires sur ses nouveaux contrats.

La capacité à court terme est pratiquement épuisée, ce qui permet à CoreWeave de conclure des accords de calcul à des conditions de plus en plus favorables, a déclaré le directeur général Michael Intrator.

Son carnet de commandes est passé à 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 99,4 milliards trois mois plus tôt, sans compter les plus de 25 milliards de dollars de nouveaux engagements obtenus au début de ce trimestre.

J.P. Morgan a indiqué que ces gains tarifaires étaient principalement dus à “la dynamique de la demande et à l’accélération du retour sur investissement des clients (ROI).” Plus de sept sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours tant pour l’action CoreWeave que pour celle de Super Micro.

L’action Dell a progressé de près de 5 %. Les sociétés spécialisées dans les centres de données Applied Digital

APLD.O et IREN Ltd IREN.O ont également enregistré des hausses respectives d’environ 5 % et 8 %.

Super Micro a publié des prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, soulignant la résilience des investissements des clients dans les serveurs d’IA, alors que les opérateurs de centres de données déploient le matériel nécessaire aux charges de travail liées à l’IA générative.

La marge brute de la société au quatrième trimestre, à 17,5 %, a dépassé à la fois son estimation préliminaire de 15 % à 17 % et ses prévisions initiales de 8,2 % à 8,4 %.

L'action CoreWeave a progressé de plus de 26 % depuis le début de l'année, tandis que celle de Super Micro a gagné 8 %.