CoreWeave et Super Micro en forte hausse face aux signes d'un développement soutenu dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CoreWeave pourrait voir sa capitalisation boursière augmenter de 8 milliards de dollars si cette tendance se confirme

* Plus de sept sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours pour les actions CoreWeave et Super Micro

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 4, mise à jour des cours des actions et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Akriti Shah

Les actions de CoreWeave CRWV.O et de Super Micro Computer SMCI.O ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis juin, après que les prévisions optimistes de ces deux entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont laissé entrevoir une demande en plein essor pour les capacités de calcul.

Les deux sociétés ont bénéficié de la demande insatiable en infrastructures d’IA, les opérateurs de centres de données déployant le matériel nécessaire aux charges de travail liées à l’IA générative.

L'action du fournisseur de cloud IA CoreWeave a progressé de plus de 19 %, tandis que celle de son concurrent Nebius Group

NBIS.O a grimpé de 23 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel . L'action du fabricant de serveurs Super Micro a quant à elle progressé de plus de 13 %.

Les sociétés de centres de données Applied Digital APLD.O et IREN Ltd IREN.O ont également progressé respectivement de 4 % et 8 %. Les actions de Dell DELL.N ont gagné 5 %.

CoreWeave est en passe d’ajouter environ 8 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, tandis que Super Micro pourrait gagner plus de 2 milliards de dollars si cette tendance se poursuit. Plus de sept sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours tant pour les actions de CoreWeave que pour celles de Super Micro.

CoreWeave a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, de résultat d’exploitation ajusté et de dépenses d’investissement, la forte demande pour son infrastructure d’IA équipée de puces Nvidia ayant permis à l’entreprise d’obtenir de meilleures conditions tarifaires sur ses nouveaux contrats.

“La capacité à court terme est pratiquement épuisée, ce qui permet à CoreWeave de conclure des accords de calcul à des conditions de plus en plus favorables”, a déclaré le directeur général Michael Intrator.

Son carnet de commandes est passé à 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 99,4 milliards trois mois plus tôt, sans compter les plus de 25 milliards de dollars de nouveaux engagements obtenus au début de ce trimestre.

“Certains investisseurs pourraient être effrayés par la révision à la hausse des prévisions de dépenses d’investissement, mais le contexte tarifaire suggère que la rentabilité des projets se renforce, même si les coûts unitaires augmentent également”, ont indiqué les analystes de MoffettNathanson dans une note. Les entreprises technologiques ont augmenté leurs dépenses d’investissement pour alimenter le boom de l’IA, s’endettant massivement ce faisant, ce qui a entraîné une forte hausse des opérations de couverture contre le risque de défaut de ces “hyperscalers” lourdement endettés. Les grandes institutions financières américaines cherchent également à tirer parti du développement des centres de données. Bank of America s’est engagée à consacrer 250 milliards de dollars au financement des infrastructures américaines d’ici juillet 2027 (), quelques jours après une annonce similaire de Morgan Stanley ().

Super Micro prévoit pour2027 un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street, soulignant la résilience des investissements de ses clients dans les serveurs d’IA.

La marge brute de la société au quatrième trimestre, à 17,5 %, a dépassé à la fois son estimation préliminaire de 15 % à 17 % et ses prévisions initiales de 8,2 % à 8,4 %.