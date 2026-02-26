 Aller au contenu principal
CoreWeave dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande liée à l'IA
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2, détaille les paragraphes 3 et suivants)

CoreWeave CRWV.O a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, bénéficiant du boom de l'intelligence artificielle qui a poussé les entreprises à se tourner vers sa plateforme pour la puissance de calcul massive nécessaire à la formation et au déploiement de modèles d'IA avancés.

Cependant, les actions de la société ont chuté de 5 % après la cloche.

L'entreprise a bénéficié de la forte demande d'infrastructures de calcul à haute performance, un marché qu'elle dessert en offrant un accès à grande échelle aux unités de traitement graphique les plus avancées de Nvidia NVDA.O .

CoreWeave s'est positionné comme une alternative plus spécialisée et plus rentable aux divisions "cloud" d'Amazon

AMZN.O , de Google GOOGL.O et de Microsoft MSFT.O , attirant des clients allant des laboratoires d'intelligence artificielle aux grandes entreprises.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré uneperte ajustée de 284 millions de dollars, par rapport aux estimations d'une perte de 258,9 millions de dollars.

