CoreWeave dépasse les estimations de recettes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave CRWV.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel, bénéficiant du boom de l'intelligence artificielle qui a poussé les entreprises à se tourner vers sa plateforme pour la puissance de calcul massive nécessaire à l'entraînement et au déploiement de modèles d'IA avancés. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

