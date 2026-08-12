CoreWeave affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et revoit à la hausse ses prévisions d'investissements en capital en raison de la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans le cloud pour l'IA, progresse de 16,7% à 105,4 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre progresse après que la société a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles en raison de la forte demande pour ses services de calcul IA

** CoreWeave annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,58 milliards de dollars, contre des estimations de 2,56 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** L'entreprise spécialisée dans le cloud IA table désormais sur des dépenses d'investissement annuelles comprises entre 35 et 39 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 31 à 35 milliards de dollars

** Selon les analystes de J.P. Morgan, les performances de CoreWeave en matière de marges renforcent la conviction que la forte demande en IA se traduit par une amélioration des résultats nets parallèlement à la croissance du chiffre d'affaires

** La société a annoncé un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 99,4 milliards du premier trimestre, et a indiqué avoir obtenu plus de 25 milliards de dollars d'engagements de la part de nouveaux clients depuis le début du trimestre en cours

** Le titre est noté "acheter" en moyenne par 40 analystes; le cours-cible médian est de 150 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre CRWV a bondi de 26%, contre une hausse de 13,8% pour l'indice Nasdaq .IXIC