Corée du Sud-Samsung prépare un investissement de €570 mds à la faveur de l'essor de l'IA

par Heejin Kim, Joyce Lee et Hyunjoo Jin

Le groupe Samsung s'engagera lundi à investir un million de milliards de wons (570 milliards d'euros) en Corée du Sud sur la prochaine décennie dans le cadre d'un plan de grande envergure visant à transformer l'essor mondial des puces électroniques, porté par l'IA, en un moteur de croissance à l'échelle nationale.

Dans le cadre de cette initiative, rapportée vendredi par Maeil Business Newspaper, les dirigeants de Samsung Electronics

005930.KS et de SK Hynix 000660.KS participeront à une réunion avec le président Lee Jae Myung et présenteront des plans d'investissement à destination de régions situées au-delà de la capitale Séoul.

Les deux géants sud-coréens de la tech ont dégagé des bénéfices faramineux grâce au boom de l'intelligence artificielle, ce qui a conduit le gouvernement à les appeler à mieux partager ces retombées.

Les investissements de Samsung porteront sur les centres de données d'IA, les batteries et les écrans et inclueront possiblement une enveloppe de 300.000 milliards de wons destinée à la construction d'usines de puces dans le sud-ouest du pays, précise le journal.

Cette initiative souligne la volonté de la Corée du Sud de transformer la demande croissante de puces liée à l’IA en un essor économique plus large au-delà de Séoul, mais les limites en matière d'infrastructures et la pénurie de main-d'œuvre risquent de compliquer les efforts visant à redessiner la carte industrielle du pays.

La concentration des sites de production des fabricants de puces dans les environs de Séoul fait depuis longtemps l'objet de pressions politiques, amplifiées par la volonté du président de favoriser un développement régional équilibré.

Les députés de l'opposition affirment que ce plan est motivé par des considérations politiques, accusant le gouvernement de faire pression sur les entreprises pour qu’elles investissent dans le fief du parti au pouvoir dans le sud-ouest, à l’approche de l’élection à la présidence du parti.

La présidence a annoncé qu'elle dévoilerait lundi "trois mégaprojets" pour amorcer un bond en avant. Le conseiller politique Kim Yong-beom a ajouté que ces projets - portant sur les semi-conducteurs, les centres de données d’intelligence artificielle et la robotique - seraient élaborés conjointement par le gouvernement et le secteur privé et qu’ils devraient donner lieu à des investissements importants.

Samsung et SK Hynix n’ont pas souhaité faire de commentaires.

INVESTIR AU-DELÀ DE SÉOUL

La Corée du Sud a joué un rôle central dans la vague mondiale de l’IA et en tire profit, puisqu'elle domine la production mondiale de puces mémoire haut de gamme, composants essentiels des centres de données d’IA.

Le groupe Samsung est le plus grand conglomérat sud-coréen, avec le géant des puces Samsung Electronics comme fleuron. Parmi les autres grandes entreprises du groupe figurent le fabricant de batteries Samsung SDI 006400.KS et la société de services informatiques Samsung SDS 018260.KS .

Une concentration accrue des capacités de production autour de Séoul risque de faire grimper les prix de l'immobilier et d'aggraver les inégalités, a-t-il ajouté.

Cependant, certains experts s’interrogent sur l’opportunité de se lancer dans la création d’un pôle de puces électroniques dans le sud-ouest.

Il sera extrêmement difficile de recruter de la main-d’œuvre qualifiée dans le sud-ouest, "et c’est ce qui déterminera la réussite ou l’échec du projet", a déclaré Kim Tae-yun, professeur d’administration à l’université de Hanyang.

"À moins de construire une usine véritablement à la pointe de la technologie, l’impact économique local sera limité — le projet risque de se résumer à un simple chantier de construction et à un coup de pouce au marché immobilier."

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

La politique régionale entourant les investissements dans les semi-conducteurs est devenue un sujet brûlant à l’approche des élections locales sud-coréennes du 3 juin, et le débat sur la destination de la prochaine vague de financements s’est intensifié depuis que le gouvernement de Lee Jae Myung a fait de l’IA une priorité économique majeure.

La cote de popularité de Lee Jae Myung est tombée à 51%, son plus bas niveau depuis son investiture en juin de l’année dernière, a indiqué vendredi l'institut de sondage Gallup Corée.

Dans plusieurs régions, nombre de candidats ont leurs circonscriptions des prochain pôle des semi-conducteurs. Selon les médias locaux, les propositions vont d'un complexe dédié aux puces électroniques de 500.000 milliards de wons dans le sud-ouest à l’extension de pôles d’activité dans certaines régions.

Ce débat a également suscité des inquiétudes dans les villes déjà spécialisées dans la fabrication de puces, comme Icheon, où SK Hynix exploite d’importantes usines et où les finances locales sont étroitement liées à l’entreprise.

"La majeure partie des recettes fiscales de la ville provient de l’usine de puces de SK, et notre bien-être en dépend", a déclaré Jo Jun-taek, responsable d’un groupe d’initiative citoyenne à Icheon.

"Si un nouveau pôle est créé, nous pensons que SK réduira probablement sa production ici et finira par fermer l’usine. Cela entraînerait un exode de la population — la ville deviendrait une ville fantôme."

Lee Jae Myung a annoncé un plan visant à établir "cinq pôles régionaux et trois provinces autonomes spéciales" afin de contrebalancer la domination de la région de Séoul, qui représentait 52,8% du produit intérieur régional brut de la Corée du Sud en 2024.

Cette disparité est particulièrement flagrante à Gwangju, une ville clé du sud-ouest qui, selon les données officielles, possède l’une des plus petites économies régionales du pays et affiche une production par habitant inférieure à la moyenne.

Les médias locaux ont rapporté que Samsung Electronics envisageait Gwangju comme un site d’investissement potentiel.

Lee Jae Myung a remporté 49,42% des suffrages nationaux lors de l’élection présidentielle de juin 2025, mais a obtenu environ 85% des voix à Gwangju et dans la province voisine de Jeolla du Sud, selon les données électorales.

Le principal parti d’opposition, le Parti du pouvoir populaire (PPP), a accusé le gouvernement de politiser les investissements dans le secteur des semi-conducteurs.

"C’est aux entreprises, et non au président, de décider où construire des usines de semi-conducteurs", a déclaré cette semaine Park Sung-hoon, porte-parole du PPP.

(Rédigé par Heejin Kim, Hyunjoo Jin, Joyce Lee, Kyu-seok Shim et Hyeyoon Cho; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)