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Core Natural Resources en hausse grâce à un projet pilote soutenu par le ministère américain de l'Énergie visant à récupérer des terres rares
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action de la société minière Core Natural Resources CNR.N progresse de 2% à 80,80 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que sa filiale CONSOL Innovations LLC a été sélectionnée pour bénéficier d’une subvention de plusieurs millions de dollars octroyée par le Bureau des minéraux critiques et de l’innovation énergétique du Département américain de l’Énergie (DOE), afin de faire progresser la récupération des minéraux critiques

** La société prévoit d’utiliser ces fonds pour développer une installation à l’échelle pilote destinée à extraire des éléments de terres rares et d’autres matériaux critiques à partir des résidus de charbon

** Le projet porte sur des matériaux provenant du complexe minier de Core en Pennsylvanie et se concentre sur la récupération de sous-produits au sein des opérations industrielles existantes

** La société précise que l'octroi de la subvention reste subordonné à l'aboutissement des négociations avec le DOE, et que le montant final de la subvention n'a pas encore été déterminé

** À la clôture d'hier, le titre CNR affichait une baisse de 10,4% depuis le début de l'année

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