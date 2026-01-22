 Aller au contenu principal
Corcept augmente après que son médicament contre le cancer de l'ovaire a réduit le risque de décès lors d'un essai de phase avancée
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Corcept Therapeutics CORT.O augmentent de 19,5 % à 43,39 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que son médicament expérimental contre le cancer, le relacorilant, a atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine

** Le médicament associé à la chimiothérapie a montré une réduction de 35 % du risque de décès

** CORT a précédemment annoncé les résultats d'un autre essai de phase avancée dans lequel le traitement combiné a contribué à retarder la progression d'un type de cancer de l'ovaire

** La demande de mise sur le marché de Relacorilant est en cours d'examen par la FDA américaine, avec une date d'action prévue pour le 11 juillet

** CORT a chuté de 30,9 % en 2025

