Corbus progresse grâce aux données de perte de poids de son médicament contre l'obésité lors d'une étude de phase précoce

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14 septembre - ** Les actions de Corbus Pharmaceuticals

CRBP.O progressent de 11,1 % à 9,02 $ avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son médicament expérimental contre l'obésité a permis aux patients de perdre en moyenne 5 % de leur poids corporel en 12 semaines lors d'une étude de phase précoce

** Près de la moitié des patients ayant reçu la dose la plus élevée (60 mg) ont perdu au moins 5 % de leur poids corporel, et 6,7 % ont perdu plus de 7,5 %

** CRBP indique que le médicament CRB-913 a provoqué moins d’effets indésirables gastro-intestinaux, tels que nausées et vomissements, que ceux observés dans les études publiées sur les médicaments oraux contre l’obésité à base de GLP-1

** Elle ajoute que les effets indésirables psychiatriques sont généralement légers; aucun événement indésirable psychiatrique grave ni aucun comportement suicidaire n’a été observé

** Une étude de phase intermédiaire est prévue pour le H127; elle évaluera l’utilisation du CRB-913 en association avec des médicaments à base de GLP-1

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 0,25% depuis le début de l'année