CopperTech Metals prévoit de lever près de 424 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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CopperTech Metals prévoit de lever jusqu'à 423,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi. le producteur de cuivre et de cobalt.