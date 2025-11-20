 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 823,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Copart manque ses prévisions de recettes en raison de la faiblesse de la demande de voitures d'occasion
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par la faiblesse de la demande et la baisse de la valeur des véhicules d'occasion.

Les actions de la société, qui fournit des services de vente aux enchères de véhicules endommagés ou en perte totale aux vendeurs de voitures d'occasion et aux démanteleurs, ont chuté de 1,8 % dans les échanges prolongés.

Le chiffre d'affaires du segment des services a augmenté de 0,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 991,8 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires des ventes de véhicules a augmenté de 1,7 % pour atteindre environ 163,2 millions de dollars.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,16 milliard de dollars au premier trimestre, inférieur aux attentes de 1,17 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a gagné 41 cents par action, dépassant les estimations de 39 cents.

Valeurs associées

COPART
41,0200 USD NASDAQ -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank