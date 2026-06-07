Copa Airlines maintient sa politique de non-couverture alors que la flambée des prix du carburant met les compagnies aériennes à rude épreuve

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de citations dans les paragraphes 3 à 11) par Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

Copa Airlines CPA.N n'a pas l'intention de se couvrir contre les fluctuations du prix du carburant malgré le récent choc des prix lié à la guerre en Iran, a déclaré le directeur général Pedro Heilbron à Reuters, pariant que la solidité de son bilan et ses ajustements de prix aideront à absorber l'impact.

La compagnie panaméenne n'a pas eu recours à des couvertures sur le carburant depuis plus d'une décennie et n'a pas l'intention de changer de cap, a-t-il ajouté lors d'une interview accordée samedi en marge d'un rassemblement mondial de dirigeants de compagnies aériennes à Rio de Janeiro.

“Nous assumons simplement le coût”, a déclaré M. Heilbron. “Les rendements ont été ajustés, mais nous ne couvrons pas 100 % de l'impact. Il s'agit d'un impact partiel.” Les compagnies aériennes du monde entier ont augmenté leurs tarifs en réponse à la hausse des coûts du carburant , bien que ces hausses soient limitées par la concurrence et la sensibilité de la demande. Le secteur mise sur une baisse progressive des prix du carburant, a déclaré le dirigeant.

M. Heilbron a souligné que la forte liquidité et le bilan prudent de Copa offraient la flexibilité nécessaire pour faire face à la volatilité. “Cela nous donne une marge de manœuvre et nous permet également de faire preuve de résilience”, a-t-il déclaré.

La demande en Amérique latine est restée soutenue, a déclaré M. Heilbron, grâce à des devises plus fortes sur des marchés clés tels que le Brésil.

Copa, qui exploite un modèle de hub depuis le Panama reliant des destinations à travers les Amériques et n'utilise que des Boeing BA.N 737, continue de croître au rythme des livraisons du constructeur américain. La compagnie aérienne a récemment convenu d'acheter jusqu'à 60 737 MAX , ce qui, selon M. Heilbron, permettrait à la fois son expansion et le renouvellement de sa flotte.

“La demande de nouveaux appareils est forte, tant pour Boeing que pour Airbus AIR.PA . Si l'on ne passe pas commande suffisamment tôt, on risque de ne pas être livré. Cette nouvelle commande porte donc sur la période 2030-2034”, a-t-il déclaré.

La commande prévoit une certaine flexibilité entre les différentes variantes du MAX et inclut des options pour le MAX 10, un modèle plus grand qui n'a pas encore été certifié. Copa est en train de revoir la composition future de sa flotte et n'a pas encore pris de décision définitive concernant cette variante.

Les performances de Boeing se sont améliorées, les livraisons arrivant dans les délais ou légèrement en avance, a déclaré le directeur général.