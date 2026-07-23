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STMicroelectronics dans le vert au premier semestre, optimisme pour le 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 12:00
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( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics est revenu dans le vert au premier semestre, profitant de l'accélération de ses ventes, et se montre optimiste pour son troisième trimestre, selon un communiqué publié jeudi.

Sur les six premiers mois de l'année, il a dégagé un bénéfice de 259 millions de dollars, contre une perte de 41 millions un an auparavant.

Les ventes ont quand à elles grimpé de 25%, à 6,6 milliards de dollars.

"Au cours du deuxième trimestre, la demande a encore augmenté, avec de solides prises de commandes sur tous les marchés finaux", a déclaré le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

Le dirigeant a également fait état de "signes de contraintes d'offre dans plusieurs catégories de produits". "Dans la distribution, les stocks sont maintenant en dessous de notre cible standard", a-t-il ajouté.

Après cette publication, le titre du fabricant a fortement baissé fortement à la Bourse de Paris: à 11H00 (09H00 GMT), il cédait 12% à 51,28 euros dans un marché en repli de 0,84%.

Dans le secteur des puces et des semi-conducteurs, la demande est largement dopée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Certains des plus grands acteurs mondiaux, comme le taïwainais TSMC et le néérlandais ASML, ont récemment vu leur bénéfice bondir.

Profitant de cette tendance, l'entreprise a relevé ses objectifs dans le domaine des centres de données et s'attend désormais à des ventes au-dessus d'un milliard de dollars pour 2026 dans ce secteur et au-dessus de 2 milliards en 2027, "en supposant que la dynamique actuelle se poursuive".

Au troisième trimestre, STMicroelectronics s'attend à un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars, en augmentation par rapport par à la même période en 2025.

Le groupe aux 48.000 employés a déjà annoncé qu'il concentrerait ses investissements lors des prochaines années sur quelques modèles essentiels à la construction de semi-conducteurs, et mise sur l'IA pour augmenter la productivité de ses sites.

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