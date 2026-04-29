Copa Airlines commande une quarantaine de 737 MAX à Boeing
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:20
Boeing fait savoir que la compagnie Copa Airlines lui a commandé 40 avions 737 MAX, assortis d'options pour jusqu'à 20 appareils supplémentaires de cette famille monocouloir. Cet accord s'inscrit dans un plan d'expansion de flotte plus large, portant à plus de 100 le nombre de 737 MAX que la compagnie prévoit d'intégrer, commandes existantes comprises.
Copa Airlines entend s'appuyer sur ces appareils pour moderniser sa flotte et étendre son réseau depuis son hub de Panama vers les Amériques et les Caraïbes. Le groupe met en avant les gains d'efficacité, d'autonomie et de capacité du 737 MAX pour soutenir sa croissance.
Boeing rappelle que cette commande prolonge plus de 40 ans de partenariat avec Copa Airlines.
Selon ses perspectives de marché, la région Amérique latine et Caraïbes nécessitera plus de 2 300 nouveaux avions sur les 20 prochaines années, dont près de 90% de monocouloirs.
Le titre Boeing a cédé 0,26% hier à Wall Street mais affiche une progression d'un peu plus de 6% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|224,110 USD
|NYSE
|-2,86%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer