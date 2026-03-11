Coordination du G7 pour se préparer à restaurer la liberté de navigation au Moyen-Orient

(Actualisé avec précisions)

Les dirigeants du G7 sont convenus mercredi de mettre en place une coordination dans le but de se préparer pour restaurer la liberté de navigation au Moyen-Orient, est-il indiqué dans un communiqué, au douzième jour de la guerre des Etats-Unis et d'Israël en Iran, qui a répliqué avec des attaques à travers la région et annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un travail est lancé pour explorer la possibilité d'escortes de navires quand les conditions de sécurité seront réunies, est-il ajouté dans le communiqué de la présidence du G7. Il a été également convenu d'établir une coordination avec les économies du Golfe au sujet des conséquences économiques de la guerre.

L'Elysée avait fait savoir mardi que le président Emmanuel Macron tiendrait une réunion par visioconférence avec ses pairs du G7, dont la France occupe la présidence tournante, à propos des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient.

Au cours de cette réunion, les dirigeants du G7 ont "salué" l'annonce de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de libérer jusqu'à 400 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques, une décision "préparée sous l'impulsion du G7". Il s'agit d'"une quantité significative visant à envoyer un signal clair aux marchés mondiaux", est-il écrit dans le communiqué.

(Michel Rose, régidé par Jean Terzian)