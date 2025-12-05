Cooper Companies monte en flèche après avoir entamé une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O ont bondi de 13 % à 87 $ avant la mise sur le marché

** Co déclare qu'elle entame un examen stratégique formel visant à identifier les opportunités d'améliorer la valeur actionnariale à long terme

** Co déclare qu'il se concentre activement sur l'amélioration de la performance sur les marchés principaux, l'expansion de la part de marché, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la génération de rendements solides grâce à des initiatives de déploiement de capital dans le cadre de l'examen

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 2026 de 4,299 milliards de dollars à 4,338 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 4,32 milliards de dollars

** "Il est encourageant de voir que les prévisions de croissance organique commencent à un niveau qui donne à l'entreprise une plus grande marge de manœuvre, et l'ajout du rendement total pour les actionnaires à la rubrique des performances des dirigeants est également un pas solide dans la bonne direction pour l'examen stratégique" - J.P.Morgan

** 11 des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 85,5 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 16,2 % jusqu'à jeudi