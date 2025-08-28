Cooper Companies en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles

28 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O chutent de 14,6 % à 63,30 $ avant l'ouverture du marché

** La société a abaissé mercredi ses prévisions de revenus annuels entre 4,07 et 4,10 milliards de dollars, contre 4,11 à 4,15 milliards de dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,05 et 1,07 milliard de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 1,10 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** "Nous pensons qu'il est prudent de rester sur la touche jusqu'à ce que nous puissions voir des signes plus concrets de stabilisation", déclare J.P.Morgan

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 19,4 % YTD