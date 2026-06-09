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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2026
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 18:30

Le conseil d’administration de la société Winamp Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister
à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 10 heures (heure belge) au siège de la Société.

Ordre du jour:
1. Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2025.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2025 et de l’affectation du résultat.
3. Continuité de la Société (poursuite des activités de la Société)
4. Décharge aux administrateurs de toute responsabilité pour l’exécution de leurs mandats pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2025.
5. Décharge au commissaire de toute responsabilité pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025.

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