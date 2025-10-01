 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Contrat pour Submagnético Free Flow de Vallourec au Brésil
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:10

Vallourec indique avoir remporté, auprès de Petrobras, une nouvelle commande pour Submagnético Free Flow, sa solution OCTG (Oil Country Tubular Goods) conçue pour éviter l'entartrage inorganique dans les colonnes de production.

Cette nouvelle commande signée avec le groupe pétro-gazier brésilien porte sur la production et l'installation de plus de 30 unités, qui seront livrées et installées dans les champs pré-salifères offshore du Brésil.

Technologie innovante qui applique un champ magnétique sur le fluide extrait et réduit ainsi la formation de tartre inorganique sur la colonne de production, Submagnético Free Flow devrait permettre aux opérateurs de réaliser d'importantes économies.

Co-développée avec Petrobras, cette technologie a passé avec succès l'ensemble des tests de qualification, notamment les tests de vibration, de choc et de pression, ainsi que les tests API et ISO relatifs aux connexions.

