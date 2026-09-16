Continental signe un accord avec PDVSA concernant un bloc pétrolier au Venezuela

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Le producteur de pétrole américain Continental Resources a signé mercredi un protocole d'accord avec la société publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en vue de l'exploitation du bloc Ayacucho 2 dans la ceinture de l'Orénoque.