Continental relève ses prévisions 2026 avec l'activité pneumatiques

L'équipementier automobile allemand Continental CONG.DE a relevé mercredi sa prévision de rentabilité pour 2026, après qu'une forte demande pour les pneus à marge élevée a permis à son bénéfice de dépasser les au troisième trimestre, malgré la hausse du coût des matières premières.

Le groupe table désormais sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 13,4% et 14%, hors activités ContiTech cédées, contre une fourchette précédente de 12% à 13,5%.

Un consensus d’analystes fourni par l’entreprise prévoyait en moyenne une marge d’exploitation de 13,7% pour l’ensemble de l’année.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Hanovre, a annoncé un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 514 millions d'euros au troisième trimestre, dépassant les 480 millions d'euros attendus dans le consensus.

"Les pneus de grande taille et haute performance constituent un moteur essentiel de notre activité. Cependant, la hausse des prix des matières premières affecte de plus en plus nos résultats et aura un impact encore plus important au quatrième trimestre", a déclaré Roland Welzbacher, directeur financier.

Continental, qui utilise des matières premières dérivées du pétrole pour fabriquer le caoutchouc synthétique nécessaire à sa production de pneus, avait déjà averti qu’une hausse significative et prolongée des prix du pétrole, due à la guerre au Moyen-Orient, entraînerait une augmentation des coûts.

En août, le groupe avait indiqué s’attendre à ce que les effets positifs liés aux matières premières, qui s’élevaient à plusieurs centaines de millions d’euros au premier semestre 2026, s’inversent complètement au second semestre.

L’entreprise a indiqué qu’elle tablait sur un prix du pétrole d’environ 85 dollars (75,66 euros) le baril jusqu’à la fin de l’année.

(Rédigé par Emanuele Berro et Conrad Kuepper à Gdansk, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)