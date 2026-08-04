Continental dépasse les attentes au T2, porté par la demande de pneumatiques

Continental CONG.DE a fait état mardi d'un résultat d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux attentes, porté par la résilience de son activité pneumatiques et par un impact plus limité des effets de change et des droits de douane, qui a compensé la faiblesse persistante de la production automobile mondiale et du marché nord-américain des pneumatiques de remplacement.

L'équipementier automobile allemand, qui est en train de se séparer de ses activités non stratégiques pour devenir un fabricant exclusivement spécialisé dans les pneumatiques, a enregistré un Ebit ajusté de 570 millions d’euros, contre 422 millions l'an dernier.

Les analystes tablaient en moyenne sur 539,4 millions d’euros selon un consensus fourni par Continental.

"Les principaux facteurs (...) ont été une part plus importante de pneumatiques de 18 pouces et plus, un impact plus limité des effets de change et des droits de douane, ainsi que les effets favorables des prix des matières premières", a déclaré Roland Welzbacher, directeur financier.

"Pour le deuxième semestre, nous nous attendons toutefois à une hausse substantielle des coûts des matières premières et avons déjà pris des mesures pour y faire face", a-t-il ajouté.

Continental a procédé à un réajustement stratégique majeur afin de se séparer de ses actifs hors pneumatiques et de se concentrer sur ses activités les plus rentables.

À la suite de la vente convenue de sa division de plastiques et de caoutchoucs ContiTech, le groupe basé à Hanovre prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre environ 13,2 et 14,2 milliards d’euros, ainsi qu’une marge opérationnelle ajustée comprise entre environ 12% et 13,5%.

Continental avait auparavant tablé sur un chiffre d’affaires compris entre 17,3 et 18,9 milliards d’euros et une marge opérationnelle ajustée de 11% à 12,5%.

(Rédigé par Emanuele Berro et Simon Ferdinand Eibach, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)