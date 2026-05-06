Continental dépasse les attentes au T1 grâce à la réduction des coûts et aux pneus à forte marge

Ligne de production de Continental AG à l'usine de Korbach

L'équipementier automobile allemand ‌Continental a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation (Ebit) supérieur ​aux attentes pour le premier trimestre, citant des réductions de coûts, la baisse des prix des ​matières premières et une stratégie axée sur les pneus à ​forte marge.

Le groupe a annoncé ⁠un Ebit ajusté de 522 millions d'euros ‌pour le premier trimestre, en hausse de 6,1% sur un an, dépassant ainsi le ​consensus d'analystes ‌fourni par la société, qui prévoyait 499,5 ⁠millions d'euros.

Le fabricant de pneus basé à Hanovre a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ⁠malgré le ‌conflit en cours au Moyen-Orient et la ⁠faiblesse des marchés mondiaux.

"Il faudra du temps ‌avant que les récentes évolutions des prix ⁠des matières premières aient un impact ⁠sur nous. Nous ‌analysons et évaluons la situation et, si nécessaire, ​prenons des mesures pour ‌préserver nos résultats", a déclaré Roland Welzbacher, directeur financier.

Les équipementiers automobiles ​européens sont confrontés à de nombreux défis, notamment les droits de douane américains, ⁠une demande en baisse, une concurrence accrue de la part de leurs concurrents chinois et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

(Rédigé par Emanuele Berro et Simon Ferdinand Eibach, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)