Continental chute en Bourse, perte nette de €1,2 md en 2019

FRANCFORT/BERLIN, 5 mars (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Continental CONG.DE chute jeudi à la Bourse de Francfort après avoir annoncé une perte nette de 1,2 milliard d'euros en 2019 et une accélération de ses réductions de coûts. A la mi-journée, l'action Continental chutait de 9,38% à 87,23 euros, de loin la plus forte baisse du Dax 30 .GDAXI . Le groupe allemand a indiqué jeudi qu'il présenterait en mai un plan de réductions de coûts pour faire face à la chute continue de la production automobile mondiale, attendue en baisse de 2% à 5% cette année. En 2019, Continental a fait état d'un chiffre d'affaires annuel quasi-stable à 44,5 milliards d'euros, légèrement en dessous du consensus Refinitiv à 44,55 milliards. Le résultat opérationnel (Ebit) a reculé de 21,5% à 3,2 milliards d'euros. Pour 2020, le groupe a dit viser une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6,5%, une prévision jugée décevante par les analystes. "Conti reste une très grande entreprise qui n'évolue pas assez vite dans cet environnement de baisse rapide des volumes", écrivent jeudi les analystes d'Evercore ISI dans une note. (Edward Taylor et Riham Alkousaa, Blandine Hénault pour la version française, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -11.02% DAX XETRA -1.80%