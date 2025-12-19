CONSULTATIF-Résultats américains pour la semaine à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Veuillez noter qu'il n'y a pas de résultats d'entreprises prévus pour les États-Unis (.SPX) au cours de la semaine à venir.