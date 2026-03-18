Constellation vend ses actifs de production PJM à LS Power dans le cadre d'un accord avec Calpine

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Constellation Energy CEG.O a déclaré mercredi qu'elle vendrait un portefeuille d'actifs de production PJM à LS Power dans une transaction évaluée à 5 milliards de dollars, dans le cadre des engagements réglementaires liés à son acquisition de Calpine Corporation.