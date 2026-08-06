Constellation Energy va céder une centrale au gaz à LS Power et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Constellation va céder une centrale à gaz située au Texas à LS Power pour 860 millions de dollars

* La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

* La société dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 4 et 6, mise à jour des cours de l'action) par Dharna Bafna

La société d'électricité Constellation Energy

CEG.O a annoncé jeudi qu'elle allait céder une centrale au gaz située au Texas à LS Power pour 860 millions de dollars, et a revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'année en cours grâce à une forte demande d'électricité, ce qui a fait grimper le cours de son action de 1,3 % en début de séance.

La vente de la centrale Brazos Valley Energy Center à LS Power marque la dernière cession exigée par Constellation pour finaliser son acquisition des actifs de Calpine, d’un montant de 16,4 milliards de dollars.

Constellation, le plus grand exploitant d’énergie nucléaire aux États-Unis, s’est diversifié au-delà de son parc à forte composante nucléaire: l’acquisition de Calpine lui a permis d’ajouter un important portefeuille de centrales au gaz, ce qui lui confère davantage de flexibilité sur les marchés à forte demande tels que le Texas.

Lors d’une conférence téléphonique, les dirigeants ont indiqué qu’une grande partie de la charge prévue pour les centres de données au Texas était encore en cours de construction et n’avait pas encore été raccordée au réseau.

Dans un communiqué séparé, LS Power a indiqué que son acquisition de la centrale texane, dont la finalisation est prévue d’ici la fin de l’année, portera sa capacité totale à 14 100 MW une fois l’opération achevée et renforcera sa présence au sein de l’ERCOT, l’un des marchés de l’électricité connaissant la plus forte croissance.

RELEVE SES PRÉVISIONS GRÂCE À UNE DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ SOLIDE

Constellation a indiqué que la majeure partie de sa production était désormais sous contrat jusqu’en 2050 et au-delà, ce qui assure une visibilité à long terme sur ses revenus.

La société a annoncé jeudi avoir signé des accords visant à fournir 920 mégawatts supplémentaires (MW) d’énergie nucléaire à un ensemble diversifié de clients notés « investment grade » pour une durée de 15 à 20 ans, la fourniture devant débuter entre 2029 et 2032.

Elle a également déposé des demandes auprès de la Commission de réglementation nucléaire (NRC) afin de prolonger jusqu’en 2049 les autorisations d’exploitation de son centre «Ginna Clean Energy Center» et du réacteur de l’unité 1 de Nine Mile Point, dans l’État de New York, ce qui représenterait une prolongation de 20 ans si ces demandes étaient approuvées.

La société a affiché un bénéfice d'exploitation de 2,55 dollars par action, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 2,28 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Elle a revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice d'exploitation, les portant à une fourchette comprise entre 11,50 et 12,50 dollars par action, contre une fourchette de 11,00 à 12,00 dollars par action précédemment.