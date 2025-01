Constellation Brands: objectif de BPA abaissé pour 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Constellation Brands indique abaisser ses prévisions de BPA comparable pour l'ensemble de l'exercice, à entre 13,40 et 13,80 dollars contre une fourchette-cible précédente de 13,60-13,80 dollars.



Le groupe de boissons alcoolisées explique réduire ses hypothèses de croissance pour les revenus et le profit opérationnel, mais il relève sa projection de free cash-flow à entre 1,6 et 1,8 milliard (contre 1,4-1,5 milliard précédemment).



Au titre de son troisième trimestre 2024-25, Constellation Brands publie un BPA stable à 3,25 dollars et un profit opérationnel en contraction de 2% à 826 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires atone à 2,46 milliards, sur des bases comparables.





