Constellation Brands, le fabricant de la bière Corona, dépasse les prévisions pour le deuxième trimestre grâce à une demande qui résiste bien

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Constellation Brands STZ.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, la demande soutenue pour ses bières, telles que Modelo Especial et Victoria, ayant contribué à compenser les difficultés rencontrées par le secteur des alcools dans un contexte de baisse des dépenses.

La société a également annoncé avoir racheté SpikedAde, un fabricant de boissons prêtes à boire à base de vodka (RTD), pour un montant d’au moins 75 millions de dollars, dans le cadre de sa stratégie visant à se développer sur de nouveaux marchés et à renforcer sa position dans la catégorie en forte croissance des boissons prêtes à boire.

* La société versera 75 millions de dollars à la clôture de l’opération concernant SpikedAde, puis jusqu’à 278 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, en fonction des performances de la marque ainsi que des priorités de Constellation en matière d’allocation de capitaux.

* L'activité bière de Constellation a bénéficié cette année de grands événements sportifs, la Coupe du monde de la FIFA et les finales de la NBA ayant favorisé l'organisation de soirées pour suivre les matchs et les occasions de boire en groupe.

* Le chiffre d’affaires net pour le trimestre clos le 31 août a progressé de 6% pour atteindre 2,63 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 3,74 dollars au cours du trimestre, contre une estimation de 3,56 dollars.

* Son activité vins et spiritueux a enregistré une hausse de 17% de son chiffre d’affaires net trimestriel, tandis que le segment de la bière a affiché une progression de 5%.

* Constellation a réaffirmé ses prévisions pour l’exercice 2027, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 11,20 et 11,90 dollars par action, et sur un chiffre d’affaires net organique variant entre une baisse de 1% et une hausse de 1%.

* La société a revu à la baisse ses prévisions de marge d'exploitation annuelle, les ramenant à une fourchette de 31% à 32%, contre une fourchette précédente de 32% à 33%.

* Son titre a reculé de 4,5% en séance prolongée. Il a perdu environ 16% depuis le début de l’année.

* La société a retiré ses prévisions pour l'exercice 2028 en avril, invoquant un environnement opérationnel instable et une visibilité limitée à court terme.