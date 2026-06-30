Constellation Brands en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Les actions de Constellation Brands STZ.N , le fabricant de la bière Corona, ont progressé de 3,6 % pour atteindre 144,10 dollars après la clôture

** STZ annonce un BPA ajusté de 3,43 dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,20 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 2,43 milliards de dollars, contre une estimation de 2,39 milliards de dollars

** La société actualise ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2027, les situant désormais entre 11,50 et 12,20 dollars; elle confirme ses prévisions de bénéfice ajusté entre 11,20 et 11,90 dollars par action

** Le titre STZ a progressé de 0,82 % depuis le début de l'année